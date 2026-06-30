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Graham Potter på presskonferensen. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Graham Potter hoppfull inför sextondelsfinalen mot Frankrike

Av Daniel Persson
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Sverige bjöd in till en pliktskyldig presskonferens inför tisdagskvällens möte mot Frankrike. Men budskapet som förbundskapten Graham Potter ville förmedla var något annat än floskler.

Han och truppen vet vilket meriterat och kvalificerat motstånd de kommer ställas inför. Men de vet också vad som krävs för att fälla ”Les Bleus”:

– Vi behöver spela som ett lag, försvara oss som ett lag, men också samtidigt utgöra ett hot själva, sa Potter.

Han sa sig se det som en ynnest att ställas mot ett av VM:s bästa lag, snarare än att vara besviken över lottningen. Och han hoppas också att truppen lärt något av 5–1-smällen mot Nederländerna i gruppspelet.

– För att vinna behöver vi spela taktiskt fulländat, psykologin behöver sitta där, allt behöver vara perfekt. Om vi sätter det, då kan vi vinna, säger Potter.

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