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Arkivbild: Tomas Brolin gör mål mot Rumänien under VM 1994. (BILDBYRÅN)
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Sverige har övat på en specialare inför Frankrike

Av Tomas Ekelund
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Svenska landslaget har övat på en ”specialare” inför kvällens sextondslesfinal mot Frankrike. Det rapporterar Radiosporten som frågat tränaren på fasta situationer‚ Andreas Georgson, om hemliga vapen inför matchen.

– Det finns det, säger han utan att avslöja några detaljer.

Bland de mer minnesvärda frisparks- och hörnvarianterna finns den som ledde till Tomas Brolins mål i kvartsfinalen mot Rumänien i VM 1994.

– Det var eufori. Det var en overklig känsla, att det här kunde ske i en kvartsfinal i VM, sa dåvarande förbundskapten Tommy Svensson i en intervju med Sportbladet för ett par år sedan.

Georgson: ”Det är en helt vanlig match faktiskt”
radio+text · Sveriges Radio
Brolin har tidigare sagt att varianten kom från Parma (2020)
Aftonbladet

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