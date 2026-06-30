Sverige har övat på en specialare inför Frankrike

Arkivbild: Tomas Brolin gör mål mot Rumänien under VM 1994.

Svenska landslaget har övat på en ”specialare” inför kvällens sextondslesfinal mot Frankrike. Det rapporterar Radiosporten som frågat tränaren på fasta situationer‚ Andreas Georgson, om hemliga vapen inför matchen.

– Det finns det, säger han utan att avslöja några detaljer.

Bland de mer minnesvärda frisparks- och hörnvarianterna finns den som ledde till Tomas Brolins mål i kvartsfinalen mot Rumänien i VM 1994.

– Det var eufori. Det var en overklig känsla, att det här kunde ske i en kvartsfinal i VM, sa dåvarande förbundskapten Tommy Svensson i en intervju med Sportbladet för ett par år sedan.