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Den franska förbundskaptenen Didier Deschamps på lagets träning på måndagen. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Svenska hoppet i kväll: En fransk underskattning

Av Daniel Persson
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Frankrike nämns som en av favoriterna att ta hem hela världsmästerskapet. Men synen på vad Sverige har i turneringen att göra tycks mer oviss, åtminstone bland den franska journalistkåren.

När den svenska truppen höll presskonferens på måndagskvällen, lyste franska journalister med sin frånvaro. Frågan är därför motiverad: Finns det en risk att också det franska landslaget underskattar det svenska motståndet i den stundande sextondelsfinalen?

Frågan gick till förbundskapten Graham Potter som besvarade den med en huvudskakning:

– Grejen med att vara mästare är att du då förstår fotboll. Är du mästare vet du att du kan vinna och förlora alla matcher. Och därför tror jag inte att det finns en chans att Didier Deschamps och hans lag kommer att göra något annat än att ta sig an oss med full respekt.

Lagkapten Nilsson Lindelöf räknar med att få ta ett steg ner till backlinjen
TT
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www.fotbollskanalen.se
TT:s guide inför kvällens match
TT
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