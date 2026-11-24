Under skuldkrisen nedgraderades Greklands börs till samma kategori som många utvecklingsekonomier.

Grekland, som stod i centrum för Europas skuldkris, har blivit en oväntad favorit bland investerare, skriver Financial Times.

Den grekiska börsen är nu värd över 20 gånger mer än vid botten 2013. Flera stora indexbolag flyttar också tillbaka Grekland till samma kategori som utvecklade marknader som Tyskland och Frankrike.

Landet väntas dessutom få in mer pengar än staten gör av med i år. Det är en stor skillnad mot skuldkrisen 2015, när Grekland var nära att lämna euron.

Inflationen ligger samtidigt på 5,7 procent och tillväxten bromsar in, men IMF bedömer att Grekland står väl rustat för nya ekonomiska kriser.