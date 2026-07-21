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Jas Gripen. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Säkerheten i Europa

Gripenplan mötte ryska bombflyg över Östersjön

Av Joel Malmén
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Svenska Jas Gripen-plan skickades på tisdagsförmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön, uppger Försvarsmakten för Expressen.

– Det är en signal vi skickar. Vi visar att vi har sett dem, säger kommunikatören Mikael Ågren.

Den ryska flygningen med Tu-22M3-plan skedde över internationellt vatten.

Ryssland bekräftar flygningen
Expressen
Oklart exakt var det skedde
TT
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