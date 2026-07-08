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Bild som kungahuset delat från när kronprinsparet följde åttondelsfinalen mot Brasilien. (NTB)
Fotbolls-VMMästerskapet

Haakon flyger till USA – ska se kvartsfinalen i Miami

Av Tomas Ekelund
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Norges kronprins Haakon kommer att resa till USA för att följa lördagens VM-kvartsfinal mot England på plats i Miami, rapporterar NRK. Resan blir kronprinsens första utomlands sedan Mette-Marit genomgick en lungtransplantation i mitten av juni.

Vid den senaste matchen, åttondelsfinalen mellan Norge och Brasilien, representerades kungahuset på plats av prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus.

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