Hade träpåk – körde 50 mil till Widdecombes hem

Den 28-årige man som misstänks ha mördat den brittiska politikern Ann Widdecombe körde nästan 50 mil till hennes hem samma morgon, rapporterar The Telegraph.

Grannarna såg honom lägga ”någon slags träpåk” i bilen innan han lämnade hemmet i Rotherham i South Yorkshire, där han senare greps, och körde de fyra timmarna till Widdecombes hem i Devon.

En granne till den gripne säger att han sällan lämnade huset.

– Hans pappa brukade göra allt för honom och jag vet inte vad han jobbade med. Jag tror att han blev lite knäpp när hans pappa dog.

En annan granne säger att den misstänkte bott i huset i minst ett år, och att han har någon typ av inlärningssvårighet.

Grannarna beskriver ett högljutt gripande när ett stort polispådrag tog sig in i huset. Även mannens hund togs med.

Polisen tror i nuläget inte att mordet var politiskt motiverat.