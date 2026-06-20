Haiti blir första laget att bli utslaget ur VM

Fotbollsfans ser matchen mellan Haiti och Brasilien i Port-au-Prince.

Haiti får den tveksamma äran att bli det första laget att bli utslaget ur VM efter nattens 3-0-förlust mot Brasilien. Efter två matcher har Haiti skrapat ihop noll poäng, vilket gör ett avancemang till slutspelet uteslutet.

Brasilien leder å sin sida grupp C tillsammans med Marocko: Båda lagen har fyra poäng. Tvåan i den gruppen kommer få möta vinnaren av Sveriges grupp F. Tvåan i Sveriges grupp får i sin tur möta ettan i grupp C.

Brasiliens Matheus Cunha gjorde båda de två första målen under nattens match mot Haiti och Vinicius Júnior fastställde slutresultatet i slutet av den första halvleken.