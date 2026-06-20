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Fotbollsfans ser matchen mellan Haiti och Brasilien i Port-au-Prince. (Odelyn Joseph /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Haiti blir första laget att bli utslaget ur VM

Av Tor Gasslander
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Haiti får den tveksamma äran att bli det första laget att bli utslaget ur VM efter nattens 3-0-förlust mot Brasilien. Efter två matcher har Haiti skrapat ihop noll poäng, vilket gör ett avancemang till slutspelet uteslutet.

Brasilien leder å sin sida grupp C tillsammans med Marocko: Båda lagen har fyra poäng. Tvåan i den gruppen kommer få möta vinnaren av Sveriges grupp F. Tvåan i Sveriges grupp får i sin tur möta ettan i grupp C.

Brasiliens Matheus Cunha gjorde båda de två första målen under nattens match mot Haiti och Vinicius Júnior fastställde slutresultatet i slutet av den första halvleken.

Brasilien ska också möta Skottland innan gruppspelet är över
TT
Marocko vann å sin sida mot Skottland
Aftonbladet
Brasiliens Raphinha fick lämna planen skadad under mötet
Sveriges Television
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