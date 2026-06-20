Hakimi åtalas för våldtäkt – buades ut mot Skottland
Fotbollsstjärnan Achraf Hakimi misstänks för våldtäkt och ska ställas inför rätta, meddelade en fransk domstol under fredagen. Han nekar till anklagelserna och skriver i ett inlägg på sociala medier att han välkomnar rättegången.
Hakimi är lagkapten i det marockanska landslaget och i nattens VM-match mot Skottland buades högerbacken ut av motståndarfansen, varje gång han rörde bollen. Det skriver Sportbladet.
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