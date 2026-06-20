Hakimi åtalas för våldtäkt – buades ut mot Skottland

Fotbollsstjärnan Achraf Hakimi misstänks för våldtäkt och ska ställas inför rätta, meddelade en fransk domstol under fredagen. Han nekar till anklagelserna och skriver i ett inlägg på sociala medier att han välkomnar rättegången.

Hakimi är lagkapten i det marockanska landslaget och i nattens VM-match mot Skottland buades högerbacken ut av motståndarfansen, varje gång han rörde bollen. Det skriver Sportbladet.