VM-svepet: Trump pikar England efter förlusten

USA:s president Donald Trump och Fifa-presidenten Gianni Infantino under en pressträff i New York på fredagen. (Jacquelyn Martin/AP/TT)

Ställningen just nu

Klockan 23 i kväll är det avspark i bronsmatchen mellan Frankrike och England. Klockan 21 på söndag spelas finalen mellan Spanien och Argentina.

Nya uppgifter om VM-finalen: Halvtidsvilan blir 17 minuter

Halvtidspausen i VM-finalen uppges bli 17 minuter lång – trots att flera medier tidigare i veckan har rapporterat att den skulle kunna sträcka sig till uppemot 30 minuter. Vanligtvis varar halvtidsvilan i fotboll alltid i 15 minuter. Att den uppges förlängas i VM-finalen beror på att det för första gången ska anordnas en ”halvtidsshow” under matchen, där artister som Madonna, Shakira och Justin Bieber ska uppträda. I tisdags skrev bland annat The Times att själva showen ska pågå i elva minuter, men att byggandet och nedmonterandet av scenen gör att pausen behöver nästintill fördubblas. Nu menar emellertid spanska Marca att allt scenarbete kan klaras av på bara sex minuter. Läs mer här.

Trump pikar England efter uttåget: ”Vad vet jag?”

Efter Englands smärtsamma semifinalförlust mot Argentina sällar sig USA:s president Donald Trump till skaran som har gett en känga till den engelske förbundskaptenen Thomas Tuchel. Under en pressträff i New York hyllade Trump först den engelske anfallsstjärnan Harry Kane, som han spelade golf med för några år sedan. Sedan kritiserade han Tuchels användning av Kane under matchen mot Argentina. – Jag tycker kanske att de gjorde ett misstag när de gjorde honom till en defensiv spelare. Men vad vet jag om fotboll? De tog ledningen och sen satte de sin bästa spelare på att försvara, sa Trump. Kane har hittills gjort sex mål för England under VM, men den siffran kan växa i kvällens bronsmatch mot Frankrike. Läs mer här och här.

Uppgifter: Zidane skriver kontrakt med Frankrike över VM 2030

Det har länge ryktats om att landslagslegendaren Zinedine Zidane ska ta över det franska landslaget efter VM – och nu ska uppgifter om hans kontrakt ha kommit ut genom fotbollsinflueraren och transferjournalisten Fabrizio Romano. Enligt Romano kommer Zidane skriva kontrakt på att basa över landslaget till och med åtminstone VM 2030. Kvällens bronsmatch mot England blir den nuvarande förbundskaptenen Didier Deschamps sista insats på posten, efter att han har lett Frankrike sedan 2012. Som spelare vann Deschamps och Zidane både VM 1998 och EM 2000 tillsammans. Läs mer här och här.