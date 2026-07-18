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Stjärnorna Harry Kane och Kylian Mbappé möts i nattens bronsmatch. (Bildbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

Ingen bryr sig om nattens bronsmatch – utom Mbappé

Av Marcus Lindén
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Uppsnacket inför VM:s bronsmatch mellan Frankrike och England handlar mest om hur betydelselös den är. Ingen vill spela den, ingen vill bevaka den, knappt någon vill se den, skriver franska Le Figaro.

”Historien minns bara vinnarna, och om några månader kommer ingen ens att veta om det var England eller Frankrike som tog hem tröstpriset.”

I England är tongångarna liknande. Att matchen kallas ”bronsfinal” i årets mästerskap gör The Independents krönikör Kieran Jackson tokig. För små nationer som Sverige 1994 kan ett brons kanske vara kul, skriver han, men nu måste ”VM:s mest meningslösa match” slopas.

”Enkelt uttryckt: Ingen bryr sig.”

Radiosportens expert Johan Elmander håller med: Det här är en match som inget av lagen vill spela och det lär prägla matchbilden.

Både den franske backen Ibrahima Konaté och förbundskapten Didier Deschamps säger att ingen är så spelsugen. Men Deschamps tillägger att storstjärnan Kylian Mbappé, som siktar på skytteligaseger, är taggad.

– Kylian behöver ingen extra morot. Att han dessutom har ett individuellt mål är helt legitimt, säger han till franska RMC Sport.

Vill Frankrike ens spela bronsmatchen? (franska)
www.lefigaro.fr
Ibrahima Konaté: Ingen vill spela den här matchen
tv · BBC
Johan Elmander om bronsmatchen: ”Ingen vill spela – skulle hellre åka hem”
radio+text · Sveriges Radio
Här är Frankrikes troliga startelva (franska)
rmcsport.bfmtv.com
Yahoo Sports krönikör håller inte med – han tycker det behövs fler bronsmatcher i sportvärlden
sports.yahoo.com
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