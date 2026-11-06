Publik på 3arena under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Elfsborg den 6 november 2026 i Stockholm.

Hammarby tog sin femte raka seger i allsvenskan på fredagskvällen när Elfsborg besegrades med klara 4–1 på hemmaplan. Matchens två första mål gjordes av Paulos Abraham.

– Sirius, ni måste klara av att hålla undan med en poängs marginal, för det här laget sköljer över rubbet i allsvenskan för stunden, sa TV4-kommentatorn Lasse Granqvist efter 4-0-målet.

Hammarby återtar nu serieledningen och kliver upp på samma 58 poäng som Sirius står på. Sirius möter Kalmar på bortaplan på söndag. Därefter återstår två matcher.