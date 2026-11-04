FC Tenerife forward Jesús de Miguel collides with Andorra goalkeeper Jesús Owono during a soccer match in Santa Cruz de Tenerife, Spain, Monday, Nov. 2, 2026. (Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP) EM112

Andorramålvakten Jesús Owono bryter tystnaden efter motståndaren Jesús de Miguels död på tisdagen, som föregicks av att de båda krockade.

”Det här är de värsta dagarna i mitt liv”, skriver Owono i ett uttalande som publicerats av FC Andorra på X.

”Jag tänker på Jesús, hans familj och alla som älskade honom”.

Owono krockade med Teneriffaspelaren de Miguel under en match i den spanska andraligan på måndagskvällen. Efter krocken drabbades de Miguel av hjärtstopp. På tisdagsmorgonen kom beskedet om att han avlidit.

I väntan på obduktion säger experter till El País att dödsorsaken sannolikt är en hjärtchock orsakad av det kraftiga slaget mot bröstkorgen.