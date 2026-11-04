Han sörjer motståndaren efter dödskrocken på planen: ”Värsta dagarna i mitt liv”
Andorramålvakten Jesús Owono bryter tystnaden efter motståndaren Jesús de Miguels död på tisdagen, som föregicks av att de båda krockade.
”Det här är de värsta dagarna i mitt liv”, skriver Owono i ett uttalande som publicerats av FC Andorra på X.
”Jag tänker på Jesús, hans familj och alla som älskade honom”.
Owono krockade med Teneriffaspelaren de Miguel under en match i den spanska andraligan på måndagskvällen. Efter krocken drabbades de Miguel av hjärtstopp. På tisdagsmorgonen kom beskedet om att han avlidit.
I väntan på obduktion säger experter till El País att dödsorsaken sannolikt är en hjärtchock orsakad av det kraftiga slaget mot bröstkorgen.