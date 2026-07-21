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En teckning från rättssalen som visar Andrew och Tristan Tate inför domaren. (Lothar Speer /AP/TT / AP)
Brottsmisstankarna mot Tate

Handfängslad Andrew Tate i rätten – vill inte utlämnas

Av Marcus Lindén
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På måndagen ställdes den kontroversielle influeraren Andrew Tate och brodern Tristan inför amerikansk domstol. Rättsprövningen gäller en eventuell utlämning till Storbritannien där de också är medborgare, skriver AP.

Bröderna, som i vanliga fall klär sig i välsittande kostymer, fördes in med fängelseuniformer och handfängsel.

De greps i Miami efter att britterna lagt till 38 nya åtalspunkter gällande våldtäkter, sexhandel, extrem pornografi och ”oanständiga bilder av ett barn”. Båda anklagas för våldsamt strypsex som övergått i såväl misshandel som våldtäkt, skriver The Telegraph.

Enligt deras advokat Joseph D McBride väntas rättegången ta cirka 60 dagar. I rätten jämförde han fallet med utredningarna mot Donald Trump, som han kallade en ”häxjakt”.

– Det är skräp. Det är ett beställningsjobb.

Den 27 juli ska bröderna upp i rätten igen.

I slutändan kan det vara Trumpregeringen som måste fatta beslut om utlämning
BBC
Anklagelserna handlar om saker som ska ha hänt mellan 2010 och 2017
AP  · Ofta betalvägg
Bröderna talade bara när de fick frågan om de kände till sina rättigheter: ”Yes, your honour”
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
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