Handfängslad Andrew Tate i rätten – vill inte utlämnas

En teckning från rättssalen som visar Andrew och Tristan Tate inför domaren.

På måndagen ställdes den kontroversielle influeraren Andrew Tate och brodern Tristan inför amerikansk domstol. Rättsprövningen gäller en eventuell utlämning till Storbritannien där de också är medborgare, skriver AP.

Bröderna, som i vanliga fall klär sig i välsittande kostymer, fördes in med fängelseuniformer och handfängsel.

De greps i Miami efter att britterna lagt till 38 nya åtalspunkter gällande våldtäkter, sexhandel, extrem pornografi och ”oanständiga bilder av ett barn”. Båda anklagas för våldsamt strypsex som övergått i såväl misshandel som våldtäkt, skriver The Telegraph.

Enligt deras advokat Joseph D McBride väntas rättegången ta cirka 60 dagar. I rätten jämförde han fallet med utredningarna mot Donald Trump, som han kallade en ”häxjakt”.

– Det är skräp. Det är ett beställningsjobb.

Den 27 juli ska bröderna upp i rätten igen.