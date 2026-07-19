Tatebröderna gripna i Miami efter nya grova anklagelser

Den misogyne mansinflueraren Andrew Tate och hans bror Tristan har gripits i Miami. De kan nu komma att utlämnas till Storbritannien efter flera nya anklagelser om våldtäkter, övergrepp och människohandel, skriver Reuters.

Tatebröderna har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap.

Fyra nya offer har identifierats i utredningen som avhandlar perioden juli 2010 till augusti 2017. Sedan december 2022 utreds bröderna också i Rumänien.

De förnekar återigen brott. Deras advokat Joseph McBride kallar de nya anklagelserna för ”smuts och förtal”, enligt CBS.