Tatebröderna gripna i Miami efter nya grova anklagelser
Den misogyne mansinflueraren Andrew Tate och hans bror Tristan har gripits i Miami. De kan nu komma att utlämnas till Storbritannien efter flera nya anklagelser om våldtäkter, övergrepp och människohandel, skriver Reuters.
Tatebröderna har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap.
Fyra nya offer har identifierats i utredningen som avhandlar perioden juli 2010 till augusti 2017. Sedan december 2022 utreds bröderna också i Rumänien.
De förnekar återigen brott. Deras advokat Joseph McBride kallar de nya anklagelserna för ”smuts och förtal”, enligt CBS.
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