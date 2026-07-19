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Tristan och Andrew Tate. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Brottsmisstankarna mot Tate

Tatebröderna gripna i Miami efter nya grova anklagelser

Av Marcus Lindén
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Den misogyne mansinflueraren Andrew Tate och hans bror Tristan har gripits i Miami. De kan nu komma att utlämnas till Storbritannien efter flera nya anklagelser om våldtäkter, övergrepp och människohandel, skriver Reuters.

Tatebröderna har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap.

Fyra nya offer har identifierats i utredningen som avhandlar perioden juli 2010 till augusti 2017. Sedan december 2022 utreds bröderna också i Rumänien.

De förnekar återigen brott. Deras advokat Joseph McBride kallar de nya anklagelserna för ”smuts och förtal”, enligt CBS.

Bröderna är 38 och 39 år gamla
Reuters  · Ofta betalvägg
Bröderna har miljontals följare i sociala medier
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Visar upp en livsstil som handlar om maskulinitet, kvinnor och sex
CBS News
Andrew Tate blev känd efter Big Brother 2016
www.dw.com
Andrew Tate beskriver sig själv som misogyn
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Advokaten: Världen vet att bröderna är oskyldiga
BBC
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