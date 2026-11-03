Vita huset sprider talepunkter för valdagen till alla tjänstemän inom Donald Trumps administration, skriver Axios som tagit del av ett internt dokument.

Budskapet i dokumentet är att president Donald Trump har två framgångsrika år i ryggen, och att han har gjort allt i sin makt för att republikanska kandidater ska vinna. Enligt sajten innehåller dokumentet ett ovanligt hårt språkbruk mot Demokraterna och en rad demokratiska senatskandidater.

Det hela beskrivs som ett val mellan ”sunt förnuft” och ”kommunisterna”, och avslutas med ett påstående om att ”dumocrats” vill förstöra det som Trump har åstadkommit.

”Stoppa kommunisterna och jihadisterna”, lyder slutbudskapet.