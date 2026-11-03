Hårda personangrepp i Vita husets valdokument
Vita huset sprider talepunkter för valdagen till alla tjänstemän inom Donald Trumps administration, skriver Axios som tagit del av ett internt dokument.
Budskapet i dokumentet är att president Donald Trump har två framgångsrika år i ryggen, och att han har gjort allt i sin makt för att republikanska kandidater ska vinna. Enligt sajten innehåller dokumentet ett ovanligt hårt språkbruk mot Demokraterna och en rad demokratiska senatskandidater.
Det hela beskrivs som ett val mellan ”sunt förnuft” och ”kommunisterna”, och avslutas med ett påstående om att ”dumocrats” vill förstöra det som Trump har åstadkommit.
”Stoppa kommunisterna och jihadisterna”, lyder slutbudskapet.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästan presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.