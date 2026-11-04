En sexårings papperscollage av sig själv som sjuksköterska, bredvid den AI-genererade bild som hon fick av sin lärare.

En dag kom Nikki Andersons sexåriga dotter Harper hem och visade stolt upp en AI-genererad bild av hur hon skulle kunna se ut som 25-årig sjuksköterska. Bilden hade skapats av hennes lärare som en del av ett skolprojekt i South Carolina, rapporterar Washington Post.

Mamman ifrågasätter det pedagogiska syftet med att låta en sexåring se en AI-genererad bild av sig själv som en konventionellt vacker 25-årig kvinna.

– Det mest hjärtskärande för mig var att hon sa: ”Kanske kommer jag att vara så här vacker när jag blir äldre”, säger Anderson till tidningen.

Flickans drömmar handlade inte längre om yrket, utan om utseendet, enligt mamman.

I ett Instagram-inlägg som fått stor spridning visar Anderson också upp en figur som Harper själv klippt och klistrat ihop av papper.

”Hon ville göra en sjuksköterska av papper. Vi kunde bara ha låtit henne göra det.”