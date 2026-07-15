Harry Kane: ”De kom mot oss i våg efter våg”

Englands lagkapten Harry Kane var tio minuter från sin första VM-final. I stället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen.

– Vi spelade bra för huvuddelen av matchen. Vi försökte hålla ledningen, men det är inte tillräckligt på den här nivån, säger han.

Han säger att laget varit ute på en resa, att det kräver mycket att vinna ett VM, en förmåga att klara press och ha rätt mentalitet och att England ännu inte har vad som krävs.

– Vi var inte förmögna att matcha dem man mot man. De kom mot oss i våg efter våg, vi försökte försvara oss, men det var inte tillräckligt.

I matchen om bronset ställs England mot Frankrike på lördag.