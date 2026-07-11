”Heartstopper”-succén tar farväl: ”Känns i hjärtat”
Nästan två år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflixserien ”Heartstopper” har det nu blivit dags att sätta punkt. I filmen ”Heartstopper forever” får tittarna följa det unga gayparet Charlie och Nick en sista gång, när de navigerar vuxenblivande, universitetsblivande och svartsjuka.
I en intervju med The Guardian säger skådespelarna Joe Locke och Kit Connor att de har svårt att förstå att det hela snart är över. I stunder under inspelningen har Connor översköljts av känslor, säger han.
– Vi gjorde en sista scen häromdagen och då kände jag: ”åh fuck, det här känns i hjärtat”. De här karaktärerna har betytt så mycket för oss genom åren och vi kommer alltid bära dem med oss.
Läs hela intervjun via länken nedan.
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