”Heartstopper”-succén tar farväl: ”Känns i hjärtat”

Nästan två år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflixserien ”Heartstopper” har det nu blivit dags att sätta punkt. I filmen ”Heartstopper forever” får tittarna följa det unga gayparet Charlie och Nick en sista gång, när de navigerar vuxenblivande, universitetsblivande och svartsjuka.

I en intervju med The Guardian säger skådespelarna Joe Locke och Kit Connor att de har svårt att förstå att det hela snart är över. I stunder under inspelningen har Connor översköljts av känslor, säger han.

– Vi gjorde en sista scen häromdagen och då kände jag: ”åh fuck, det här känns i hjärtat”. De här karaktärerna har betytt så mycket för oss genom åren och vi kommer alltid bära dem med oss.

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