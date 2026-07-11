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HEARTSTOPPER FOREVER Official Trailer (2026) Netflix
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”Heartstopper”-succén tar farväl: ”Känns i hjärtat”

Av Ebba Örn
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Nästan två år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflixserien ”Heartstopper” har det nu blivit dags att sätta punkt. I filmen ”Heartstopper forever” får tittarna följa det unga gayparet Charlie och Nick en sista gång, när de navigerar vuxenblivande, universitetsblivande och svartsjuka.

I en intervju med The Guardian säger skådespelarna Joe Locke och Kit Connor att de har svårt att förstå att det hela snart är över. I stunder under inspelningen har Connor översköljts av känslor, säger han.

– Vi gjorde en sista scen häromdagen och då kände jag: ”åh fuck, det här känns i hjärtat”. De här karaktärerna har betytt så mycket för oss genom åren och vi kommer alltid bära dem med oss.

Läs hela intervjun via länken nedan.

‘It would be weird not to show the sex’: Kit Connor and Joe Locke on Heartstopper’s queer teen curtain call
www.theguardian.com

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