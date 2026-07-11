Kelsey Grammer: ”Frasier borde fått en till chans”

Tv-serien ”Frasier” borde inte ha lagts ner, menar huvudrollsinnehavaren Kelsey Grammer i en intervju med The Times.

Serien, som handlar om psykiatrikern Dr Frasier Crane, var en populär sitcom mellan 1993 och 2004. För två år sedan fick den en oväntad comeback med två säsonger på Paramount+. Men succén uteblev, och i början av förra året kom beskedet att serien läggs ner.

Kelsey Grammer är besviken över hur det hela hanterades och menar att produktionen hamnade mellan stolarna i samband med förändringar inom Paramount.

– Det var inget riktigt beslut, säger han och fortsätter:

– Jag hade gärna sett att de satsade mer på att marknadsföra serien och verkligen stod bakom den. Jag tror bara att de hade annat att fokusera på.

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