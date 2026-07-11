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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. (Peter Dejong /AP/TT / AP)
HelgIntervjuer

Nederländernas ledare: Ukraina hör hemma i Nato

Av Adam Lindh
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Europa har varit ”alldeles för naivt och alldeles för lat” när det gäller att rusta upp och stärka den europeiska delen av Nato. Det säger Nederländernas premiärminister Rob Jetten i en intervju med Kyiv Independent.

Nederländerna har varit en av Ukrainas största givare sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 och var först med att utlova och leverera F-16-stridsflyg.

Enligt Jetten kommer stödet att fortsätta, både militärt och ekonomiskt.

– Vi tittar exempelvis på ytterligare stöd till Ukrainas el- och energisystem, och vi stärker det militära samarbetet inom bland annat produktion av drönare och raketer, säger han.

Jetten säger också att det är självklart att Ukraina ska bli medlem i Nato när kriget är över.

– Så snart kriget är över måste vi göra det mycket tydligt för Moskva att Ukraina är en del av den här alliansen, säger han.

Läs hela intervjun via länken nedan.

'We've been naive and lazy for way too long' — Dutch PM calls out Europe in exclusive interview
kyivindependent.com

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