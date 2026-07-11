Nederländernas ledare: Ukraina hör hemma i Nato

Europa har varit ”alldeles för naivt och alldeles för lat” när det gäller att rusta upp och stärka den europeiska delen av Nato. Det säger Nederländernas premiärminister Rob Jetten i en intervju med Kyiv Independent.

Nederländerna har varit en av Ukrainas största givare sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 och var först med att utlova och leverera F-16-stridsflyg.

Enligt Jetten kommer stödet att fortsätta, både militärt och ekonomiskt.

– Vi tittar exempelvis på ytterligare stöd till Ukrainas el- och energisystem, och vi stärker det militära samarbetet inom bland annat produktion av drönare och raketer, säger han.

Jetten säger också att det är självklart att Ukraina ska bli medlem i Nato när kriget är över.

– Så snart kriget är över måste vi göra det mycket tydligt för Moskva att Ukraina är en del av den här alliansen, säger han.

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