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Investerare på Wall Street. (Richard Drew / AP)
Stämningen på börsen

Hedgefonderna dumpar teknikaktier i rekordfart

Av Andreas Victorzon
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Hedgefonder har dumpat teknikaktier i rekordfart de senaste två månaderna. Det visar nya data från Goldman Sachs, enligt Bloomberg.

Gruppen var nettosäljare i sektorn under sex av de senaste åtta veckorna. Den totala nedgången i börsvärde till följd av hedgefondernas agerande uppgick till omkring 10 procent, det största tappet för sektorn sedan mätningarna inleddes för drygt ett decennium sedan, skriver nyhetsbyrån.

Teknikaktier har drivit AI-rallyt på börsen hela året, men sedan början av juni har S&P 500:s teknikindex fallit runt 10 procent. Anledningen är att investerare har tagit hem vinster och samtidigt blivit mer tveksamma till om de höga AI-drivna värderingarna av börsbolagen är hållbara.

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