Hela Norge i eufori efter bragden på fotbolls-VM

Scener som inte setts i Skandinavien sedan Sverige mirakulöst tog brons i VM 1994, utspelar sig just nu i vårt västra grannland.

”Folk löper mot slottet”, skriver VG, som också har klipp på den norska kronprinsen Haakon som deltar i firandet iförd en röd Norgehalsduk.

”Söndag kväll blev ett 17:e maj-firande och nyårsafton på en och samma gång”, skriver norska Dagbladet som räknar till över 100 000 segerrusiga norrmän och som noterar att fotbollsfebern med största sannolikhet inte kommer sluta på flera dagar. Precis som i sextondelsfinalen följde tiotusentals matchen på nationalarenan Ullevål. Fans som efteråt deltog i den numera närmast traditionella rodden, denna gång anförd av Erling Haaland på länk från USA.