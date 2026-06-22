Hemnet granskas efter ”sälj först – betala sen”

Konkurrensverket utreder Hemnet för missbruk av dominerande ställning. Det rapporterar Affärsvärlden.

Utredningen gäller dels Hemnets nya ”sälj först – betala sen”-tjänst, dels ett samarbete med en mäklarkedja.

– Vår utredning berör de två strategiska initiativ Hemnet lanserat, bekräftar David Nordström, ansvarig chef på Konkurrensverket.

Så sent som i vintras anmälde bostadssajten den statligt ägda rivalen Booli till Konkurrensverket.