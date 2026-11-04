Hemnets vd Jonas Gustafsson avgår efter knappt två år på posten. Han ersätts av Michael Hansen, som blir tillförordnad vd, skriver bostadssajten i ett pressmeddelande.

Ordförande Henrik Lönnevi tackar Gustafsson för att ha lett bolaget genom en ”krävande period” då en ny strategi införts.

– Samtidigt har vi tillsammans kommit fram till att bolagets fortsatta resa nu bäst leds av nya krafter, säger han.

För drygt en månad sedan beslutade Hemnet att skära ner personal och införa gratisannonser för att återta marknadsandelar från Booli, vilket analytiker beskrev som en krisåtgärd. Bolagets aktie har länge pressats och är ner närmare 60 procent bara i år.