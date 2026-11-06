Lägenhetspriserna fortsätter stiga: ”Stockholm är draglok”
Priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga i oktober, medan villapriserna backade för andra månaden i rad, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.
På riksnivå ökade bostadsrättspriserna med 1,9 procent, medan villapriserna föll med 0,6 procent jämfört med månaden före. I Storstockholm ökade lägenhetspriserna med närmare 4 procent.
– På bostadsrättsmarknaden är det storstäderna och då framför allt centrala Stockholm som är draglok just nu, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm i ett pressmeddelande.
På ett år har bostadsrätterna stigit 5,8 procent och villor drygt 4 procent.
Svensk Mäklarstatistiks siffror i korthet
Riket:
- Bostadsrätter: +1,9 procent
- Villor: -0,6 procent
Storstockholm:
- Bostadsrätter: +3,8 procent
- Villor: +0,9 procent
Storgöteborg:
- Bostadsrätter: -0,1 procent
- Villor: +0,1 procent
Stormalmö:
- Bostadsrätter: −0,6 procent
- Villor: +0,2 procent
(Förändringarna är på månadsbasis, mellan september och oktober.)