Priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga i oktober, medan villapriserna backade för andra månaden i rad, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

På riksnivå ökade bostadsrättspriserna med 1,9 procent, medan villapriserna föll med 0,6 procent jämfört med månaden före. I Storstockholm ökade lägenhetspriserna med närmare 4 procent.

– På bostadsrättsmarknaden är det storstäderna och då framför allt centrala Stockholm som är draglok just nu, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm i ett pressmeddelande.

På ett år har bostadsrätterna stigit 5,8 procent och villor drygt 4 procent.