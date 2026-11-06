Priserna på lägenheter steg för andra månaden i rad i oktober och bedömare tror att trenden fortsätter. Att Riksbanken i onsdags började höja styrräntan är inget som påverkar priserna negativt, tror Svensk Fastighetsförmedlings vd Fredrik Kullman.

– Riksbankens räntehöjning var väntad och många hushåll har redan räknat in den i sina kalkyler, säger han i ett pressmeddelande.

Samma bild ger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.

– Bedömningen är att bostadspriserna fortsätter öka i ungefär samma takt som vi har sett hittills i år, säger hon till TT.