Experter: Bopriserna kommer att fortsätta uppåt
Priserna på lägenheter steg för andra månaden i rad i oktober och bedömare tror att trenden fortsätter. Att Riksbanken i onsdags började höja styrräntan är inget som påverkar priserna negativt, tror Svensk Fastighetsförmedlings vd Fredrik Kullman.
– Riksbankens räntehöjning var väntad och många hushåll har redan räknat in den i sina kalkyler, säger han i ett pressmeddelande.
Samma bild ger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.
– Bedömningen är att bostadspriserna fortsätter öka i ungefär samma takt som vi har sett hittills i år, säger hon till TT.
Svensk Mäklarstatistiks siffror i korthet
Riket:
- Bostadsrätter: +1,9 procent
- Villor: -0,6 procent
Storstockholm:
- Bostadsrätter: +3,8 procent
- Villor: +0,9 procent
Storgöteborg:
- Bostadsrätter: -0,1 procent
- Villor: +0,1 procent
Stormalmö:
- Bostadsrätter: −0,6 procent
- Villor: +0,2 procent
(Förändringarna är på månadsbasis, mellan september och oktober.)