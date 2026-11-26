(Tomas Oneborg / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Hälften av bostadsägarna i Sverige är oroliga för stigande bolåneräntor och hur deras ekonomi ska påverkas. Det visar en undersökning från SBAB.

Tre av fyra som svarat tror att räntan är högre om ett år.

Det är även Riksbankens bedömning, som tidigare signalerat att de ska höja styrräntan åtminstone ett snäpp till 2,25 procent.

– Många följer förmodligen utvecklingen och har därför en ganska realistisk bild av ränteutsikterna, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.