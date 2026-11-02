Bostadspriserna sjönk med 1,5 procent under oktober jämfört med september, enligt en undersökning från Booli och SBAB. Det skriver TT.

Att priserna faller under oktober är inte ovanligt. I år syns ett ovanligt stort tapp för villor, med en nedgång på 2,4 procent.

– Efter en, jämfört med lägenheterna, stark utveckling tidigare i år uppvisar lägenhetspriserna nu i stället bättre tryck än huspriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Lägenhetspriserna steg under månaden med 0,3 procent.