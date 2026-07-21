Henry bor ovanför gymmet: ”Trodde det var en bomb”

En bil körde in i ett gym i Sundsvall sent på måndagskvällen.

51-årige Henry Nyman bor ovanför Nordic Wellness-gymmet i Sundsvall där en bil kraschade rakt in genom väggen på måndagskvällen. Han berättar för Aftonbladet att smällen var så hög att hela huset skakade.

Han trodde först att det var en bomb.

– Vi gick ut på balkongen direkt. [...] Sedan såg jag att det var ett hål i gymväggen och att rutan och betongen var sönder.

Bilder från platsen visar stor förödelse och hur en personbil ligger på högkant en bra bit in i lokalen.

Flera personer ska ha befunnit sig inne i lokalen när olyckan inträffade. Enligt Sundsvalls Tidning har två personer förts till sjukhus med oklart skadeläge.