Hexpol bättre än väntat – aktien lyfter

Måndagen är en relativt lugn dag när det gäller kvartalsrapporter. Ett bolag som passade på att lämna sina siffror var polymerbolaget Hexpol.

Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 728 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 693 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 5 280 miljoner, vilket var klart över förväntan.

– Koncernen visar under andra kvartalet en stark organisk tillväxt om 8 procent, säger bolagets tillförordnade vd Peter Rosén i en kommentar.

Aktien lyfter 9 procent efter att rapporten publicerats.