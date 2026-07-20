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Rapportfloden

Hexpol bättre än väntat – aktien lyfter

Arkivbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)

Måndagen är en relativt lugn dag när det gäller kvartalsrapporter. Ett bolag som passade på att lämna sina siffror var polymerbolaget Hexpol.

Hexpol överträffar förväntningarna

Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 728 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 693 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 5 280 miljoner, vilket var klart över förväntan.

– Koncernen visar under andra kvartalet en stark organisk tillväxt om 8 procent, säger bolagets tillförordnade vd Peter Rosén i en kommentar.

Aktien lyfter 9 procent efter att rapporten publicerats.

Läs Hexpols delårsrapport här
Hexpols vd: ”Hanterat volatila råvarupriser väl”

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Det här är rapportfloden

Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.

Av Magnus Eriksson
Publicerad:
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