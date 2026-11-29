Palestinier i Gaza stad som sörjer två människor som dödades i en israelisk attack. Bilden är tagen den 21 november.

Över 1,4 miljoner människor i krigshärjade Gaza bor i tält eller tillfälliga bostäder. Det uppger Abdul Abdul Aziz vid palestinska Röda halvmånen i Gaza för irländska RTÉ. Han säger att många saknar sovplatser och grundläggande hygienartiklar.

Kanalen har också pratat med Fadi al Madhoun vid organisationen Läkare utan gränser. Han slår larm om att det finns för lite medicinsk utrustning och andra förnödenheter som kan användas för att hjälpa drabbade palestinier.

– Vi ber om mer stöd, fler öppna gränsövergångar och fler förnödenheter.