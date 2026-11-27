Människor bär på kroppen av en man som dödats i israeliska attacker på torsdagen.

Israel har trappat upp sina attacker mot utpekade Hamasledare och -tjänstemän i Gaza den senaste tiden, rapporterar CNN.

Sedan vapenvilan slöts för över ett år sedan har 1 600 människor dödats, och de senaste veckorna har den israeliska armén utfört så gott som dagliga attacker.

Enligt Axios källor ska Vita husets representant Jared Kushner ha pratat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på fredagen. Netanyahu ska då ha uppmanats att hålla sig till vapenvilan.