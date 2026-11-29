Barnen i krigshärjade Gaza återgår till skolan: ”Har inte gett upp om framtiden”
Barn och unga i krigshärjade Gaza får nu sin utbildning i tält, övergivna hus eller andra salar där det inte råder någon rasrisk. 97 procent av skolorna i Gaza har skadats eller förstörts i kriget.
Marcus Mukombachoto-Olsson, utbildningsspecialist på Unicef Palestina, säger till TT att barnen är oerhört motiverade trots de senaste årens kraftiga våldsamheter. FN:s barnfond hjälper till med undervisning för omkring 360 000 palestinska barn.
– De har inte gett upp om sin framtid, säger han.
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