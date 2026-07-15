Höga halter av PFAS i grundvatten på många håll
När Sveriges geologiska undersökning (SGU) analyserat grundvattnet på 250 platser innehöll över 90 procent av proverna den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluorättiksyra, TFA. Det rapporterar Ekot.
Utsläpp från jordbruket tros vara den främsta källan.
TFA är en så kallad evighetskemikalie som inte kan brytas ner i naturen. Enligt EU:s kemikalieenhet kan den skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
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