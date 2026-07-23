C: Välkommet steg men totalförbud i EU krävs
Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i vissa varor är ett steg i rätt riktning men mer krävs, enligt Centerpartiet. Den miljöpolitiska talespersonen Stina Larsson efterlyser ett totalförbud i hela EU.
”Att det ännu inte är på plats ligger på regeringen och Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall som ansvarar för miljöfrågor”, skriver hon i en kommentar till Omni.
Det förbud som regeringen föreslår ska bland annat gälla kläder, köksredskap, skor, kosmetika och skidvalla men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
bakgrund
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser
Wikipedia (sv)
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är ett samlingsnamn för mer än 4 700 industriellt framställda kemikalier (eller mer än 10 000 ämnen). Alternativa namn är per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen. PFAS har vatten-, fett- och smutsavstötande egenskaper och används bland annat i brandskum, för att impregnera kläder, i stekpannor, i kosmetika och för hudvård. Det är en stor och komplex grupp ämnen, som har använts sedan 1950-talet. Vissa PFAS-ämnen har hälso- och miljöskadliga effekter. PFAS är idag spritt överallt i naturen och har kallats "giftiga evighetskemikalier", då de är mycket svåra att bryta ner. Redan 1968 varnade Hans Palmstierna för ett då nytt miljögift, fluorerade plaster (det som idag kallas PFAS). Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, har kallat PFAS för vår tids motsvarighet till DDT.
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