C: Välkommet steg men totalförbud i EU krävs

Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i vissa varor är ett steg i rätt riktning men mer krävs, enligt Centerpartiet. Den miljöpolitiska talespersonen Stina Larsson efterlyser ett totalförbud i hela EU.

”Att det ännu inte är på plats ligger på regeringen och Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall som ansvarar för miljöfrågor”, skriver hon i en kommentar till Omni.

Det förbud som regeringen föreslår ska bland annat gälla kläder, köksredskap, skor, kosmetika och skidvalla men inte bekämpningsmedel för jordbruket.