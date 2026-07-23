Regeringen föreslår förbud mot PFAS i flera produkter

Regeringen föreslår ett förbud mot PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter, däribland kläder och köksredskap. Det rapporterar SR Ekot. Förbudet ska däremot inte gälla för bekämpningsmedel inom jordbruket.

– Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Förbudet föreslås träda i kraft den 1 januari 2028.