Regeringen föreslår förbud mot PFAS i flera produkter
Regeringen föreslår ett förbud mot PFAS-kemikalier i flera konsumentprodukter, däribland kläder och köksredskap. Det rapporterar SR Ekot. Förbudet ska däremot inte gälla för bekämpningsmedel inom jordbruket.
– Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Förbudet föreslås träda i kraft den 1 januari 2028.
bakgrund
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser
Wikipedia (sv)
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är ett samlingsnamn för mer än 4 700 industriellt framställda kemikalier (eller mer än 10 000 ämnen). Alternativa namn är per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen. PFAS har vatten-, fett- och smutsavstötande egenskaper och används bland annat i brandskum, för att impregnera kläder, i stekpannor, i kosmetika och för hudvård. Det är en stor och komplex grupp ämnen, som har använts sedan 1950-talet. Vissa PFAS-ämnen har hälso- och miljöskadliga effekter. PFAS är idag spritt överallt i naturen och har kallats "giftiga evighetskemikalier", då de är mycket svåra att bryta ner. Redan 1968 varnade Hans Palmstierna för ett då nytt miljögift, fluorerade plaster (det som idag kallas PFAS). Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, har kallat PFAS för vår tids motsvarighet till DDT.
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen