ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Henrik Jönsson och Alexandra Ivanov Hökmark. (TT)
AlmedalenValrörelsen

Högerprofilerna om Tidös tuffa läge: ”Få ner L till noll”

Av Calle Sandstedt
Publicerad:

Även om det ser mörkt ut i opinionen för Tidöpartierna är läget inte hopplöst. Men vägen framåt och orsakerna bakom de låga siffrorna splittrar de högerprofiler som SVT har pratat med.

Patrik Kronkvist, politisk redaktör på Expressen, säger att det behövs ”en rejäl återhämtning” om det ska finnas en chans för M, KD, SD och L att hämta igen underläget och framhåller att det var ett misstag av statsminister Ulf Kristersson att erbjuda Sverigedemokraterna ministerposter.

Alexandra Ivanov Hökmark, tillförordnad politisk redaktör på Dagens Industri, håller inte med.

– Jag tror att det var helt rätt, säger hon och får medhåll av Henrik Jönsson, chefredaktör på 100%, som tycker att det var ”helt rimligt”.

På en fråga svarar Jönsson att det är L som är den svagaste länken inom Tidösamarbetet.

– Antingen måste de över fyran eller ner till nollan. Jag tror att det är bättre att lägga sin röst på något av de andra partierna, säger han.

Enligt Omnipoll, Omnis och Demoskops sammanvägning av opinionsläget, ligger oppositionen 8,8 procentenheter före Tidöpartierna.

Just nu upplåst för alla
Krisen i LiberalernaKontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
Tidigare M-profilen Per Schlingmann: Kristersson behöver sluta att sätta ”snubbelben” för sig själv
Sveriges Television
Mohamsson: Många har gett upp om oss – men vi har kommit tillbaka
www.tv4.se
L-kravet: Sänk inkomstskatten med 30 miljarder
TT
Vill också förbjuda vinster i skolan
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenValrörelsenSimona MohamssonLiberalernaPolitikHenrik JönssonUlf KristerssonModeraternaKristdemokraternaValet 2026SverigedemokraternaAlexandra Ivanov