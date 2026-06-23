Högerprofilerna om Tidös tuffa läge: ”Få ner L till noll”

Även om det ser mörkt ut i opinionen för Tidöpartierna är läget inte hopplöst. Men vägen framåt och orsakerna bakom de låga siffrorna splittrar de högerprofiler som SVT har pratat med.

Patrik Kronkvist, politisk redaktör på Expressen, säger att det behövs ”en rejäl återhämtning” om det ska finnas en chans för M, KD, SD och L att hämta igen underläget och framhåller att det var ett misstag av statsminister Ulf Kristersson att erbjuda Sverigedemokraterna ministerposter.

Alexandra Ivanov Hökmark, tillförordnad politisk redaktör på Dagens Industri, håller inte med.

– Jag tror att det var helt rätt, säger hon och får medhåll av Henrik Jönsson, chefredaktör på 100%, som tycker att det var ”helt rimligt”.

På en fråga svarar Jönsson att det är L som är den svagaste länken inom Tidösamarbetet.

– Antingen måste de över fyran eller ner till nollan. Jag tror att det är bättre att lägga sin röst på något av de andra partierna, säger han.

Enligt Omnipoll, Omnis och Demoskops sammanvägning av opinionsläget, ligger oppositionen 8,8 procentenheter före Tidöpartierna.