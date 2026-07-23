Hundratals mordutredningar på polisens bord i Stockholm
Polisen i Stockholm bedriver just nu 372 mordutredningar, skriver Svenska Dagbladet. Det är en ökning med 120 fall jämfört med för fem år sedan och är i stor utsträckning följden av det gängkrig och de konflikter som rasat i Stockholms södra orter de senaste åren.
– Det är en hög siffra, samtidigt som vi på utredningssidan ofta är underbemannade, säger en brottsutredare till tidningen.
Enligt Svenska Dagbladet är trenden dock sjunkande. Hittills i år har exempelvis bara åtta mord med skjutvapen registrerats i Stockholm, att jämföra med drygt 25 i snitt de senaste fyra åren.
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