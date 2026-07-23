Forsells oro: Lag kan stoppas om Tidö-partierna förlorar

Migrationsminister Johan Forssell (M) under en pressträff i början av juli.

Migrationsminister Johan Forssell (M) är orolig för att lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare med dubbelt medborgarskap kanske inte blir verklighet efter höstens val. Det säger han i en intervju med Ekot.

Lagförslaget kräver att grundlagen ändras, vilket röstades igenom i riksdagen i våras. Tre av fyra oppositionspartier – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet – valde emellertid att rösta nej eller lägga ner sina röster.

Något som enligt Forssell tyder på att det faktiska lagförslaget inte kommer att gå igenom om oppositionen vinner valet.

– De måste bli överens, annars kommer det aldrig ens nå riksdagen, säger Forssell till Ekot.