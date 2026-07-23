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Migrationsminister Johan Forssell (M) under en pressträff i början av juli. (Pär Bäckström/TT)
Valet 2026Svenska brottsbekämpningen

Forsells oro: Lag kan stoppas om Tidö-partierna förlorar

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Migrationsminister Johan Forssell (M) är orolig för att lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare med dubbelt medborgarskap kanske inte blir verklighet efter höstens val. Det säger han i en intervju med Ekot.

Lagförslaget kräver att grundlagen ändras, vilket röstades igenom i riksdagen i våras. Tre av fyra oppositionspartier – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet – valde emellertid att rösta nej eller lägga ner sina röster.

Något som enligt Forssell tyder på att det faktiska lagförslaget inte kommer att gå igenom om oppositionen vinner valet.

– De måste bli överens, annars kommer det aldrig ens nå riksdagen, säger Forssell till Ekot.

Forssell förnekar att utspelet beror på en rädsla för att förlora valet
Sveriges Radio
Tidöpartierna: Medborgarskap ska fråntas vid grova brott (5 december 2025)
Sveriges Television
Regeringens utredare kom med samma förslag
TT
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