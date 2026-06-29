Huvudägarna vill köpa Viva Wine – aktien rusar

De tre huvudägarna har lämnat ett bud på 38,50 kronor per aktie för återstående aktier i Viva Wine Group. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om 38 procent jämfört med fredagens stängningskurs och värderar bolaget till omkring 3,5 miljarder kronor. Aktien stiger med runt 35 procent.

Erbjudandet, som inte kommer att höjas, rekommenderas enhälligt av styrelsens oberoende budkommitté.

De tre huvudägarna Emil Sallnäs, Björn Wittmark och John Wistedt ingår alla i koncernledningen och kontrollerar tillsammans över 50 procent av aktierna.