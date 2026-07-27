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Sverige och klimatet

”I ett svep kastades 35 år av svenskt klimatledarskap”

Av Hannah Gustafsson
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Koldioxidskatten, rörelsefrihet och kristna skolor är dagens teman på ledarsidorna. DN:s Viktor Karlsson tycker att det är pinsamt att Tidöpartierna har sänkt koldioxidskatten.

”I ett svep kastades 35 år av svenskt klimatledarskap. Kvar återstod bara några ören.”

Expressens ledarsida skriver att svenska barns rörelsefrihet är begränsad. Trafiken ses som det största hotet, samtidigt har fler råd att överbeskydda dem.

”Men barns frihet har framför allt ett egenvärde. Och för att den ska öka är det föräldrarna som måste ändra inställning, inte politiska lösningar som måste till.”

SvD:s Jacob Rudenstrand tycker att religiösa skolor har blivit en symbolfråga. Framför allt menar han att motståndet mot kristna skolor inte handlar om kvalitet, utan ideologi.

”Det verkliga testet för ett öppet samhälle är om det tolererar olikhet. När konfessionella skolor framställs som ett hot är det därför inte deras verksamhet som avslöjas, utan den sekulära normens anspråk på ensamrätt.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Moderater, höj nivån – ni kan bättre än så här
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Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Viktor Karlsson: Vänta, avskaffade Tidöpartierna just koldioxidskatten?
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Expressen (liberal):

Finska barn är friare än svenska
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: En klok väljare nöjer sig inte med resultatet
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Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Jacob Rudenstrand: Osaklig jakt på de kristna skolorna
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Sydsvenskan (oberoende liberal):

Där Trump muckar gräl hittar Europa möjligheter till samarbete
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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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