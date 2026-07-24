C: MP:s politik bygger på moraliska pekpinnar

Centerpartiet går hårt åt Miljöpartiets klimatpolitik. I en debattartikel i DN skriver bland andra C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att MP bedriver en politik som bygger på förbud och ”moraliska pekpinnar”.

Partierna delar bilden av att utsläppen måste minskas och att det krävs höga ambitioner, men enligt C-ledaren skiljer de sig också åt, inte minst när det kommer till skogsbruket.

C-företrädarna skriver att MP vill minska avverkningen och därmed göra livet svårare för hundratusentals skogsägare.

”Detta trots att träråvara ersätter fossila alternativ inom allt från byggnation till förpackningar, och gör därmed stor klimatnytta när betong och plast kan bytas ut.”