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Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind, arkivbild från maj. (Jessica Gow/TT)
KlimathotetSverige och klimatet

C: MP:s politik bygger på moraliska pekpinnar

Av Patrik Dahlin
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Centerpartiet går hårt åt Miljöpartiets klimatpolitik. I en debattartikel i DN skriver bland andra C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att MP bedriver en politik som bygger på förbud och ”moraliska pekpinnar”.

Partierna delar bilden av att utsläppen måste minskas och att det krävs höga ambitioner, men enligt C-ledaren skiljer de sig också åt, inte minst när det kommer till skogsbruket.

C-företrädarna skriver att MP vill minska avverkningen och därmed göra livet svårare för hundratusentals skogsägare.

”Detta trots att träråvara ersätter fossila alternativ inom allt från byggnation till förpackningar, och gör därmed stor klimatnytta när betong och plast kan bytas ut.”

Om debattörerna

Elisabeth Thand Ringqvist (C), partiledare
Helena Lindahl (C), landsbygdspolitisk talesperson
Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson

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KlimathotetSverige och klimatetElisabeth Thand RingqvistCenterpartietKlimatpolitikPolitikMiljöpartietKlimat & miljö