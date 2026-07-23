Expert om Sveriges bensinpolitik: ”Vansinne”

Att finansiera sänkt bensin- och dieselskatt med lån är valfläsk. Det säger John Hassler, professor i nationalekonomi och regeringens tidigare klimatutredare, till Sydsvenskan.

Att elektrifiera transportsektorn kräver billig el och dyra fossila drivmedel, precis som i Danmark vars invånare nu vallfärdar till billiga svenska pumpar, säger han.

– I Sverige har vi gjort tvärtom. Det är vansinnigt att vi har bland EU:s lägsta skatter på bensin och diesel samtidigt som vi har bland de högsta skatterna på el.

Även Socialdemokraterna har kritiserat de ofinansierade skattesänkningarna. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) försvarar dem med att de ska stimulera ekonomin under lågkonjunkturen.