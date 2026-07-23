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John Hassler/Illustrationsbild. (TT)
KlimathotetSverige och klimatet

Expert om Sveriges bensinpolitik: ”Vansinne”

Av Joel Malmén
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Att finansiera sänkt bensin- och dieselskatt med lån är valfläsk. Det säger John Hassler, professor i nationalekonomi och regeringens tidigare klimatutredare, till Sydsvenskan.

Att elektrifiera transportsektorn kräver billig el och dyra fossila drivmedel, precis som i Danmark vars invånare nu vallfärdar till billiga svenska pumpar, säger han.

– I Sverige har vi gjort tvärtom. Det är vansinnigt att vi har bland EU:s lägsta skatter på bensin och diesel samtidigt som vi har bland de högsta skatterna på el.

Även Socialdemokraterna har kritiserat de ofinansierade skattesänkningarna. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) försvarar dem med att de ska stimulera ekonomin under lågkonjunkturen.

Just nu upplåst för alla
BränsleprisernaKontext
Kriget i Iran har drivit upp bränslepriserna och satt press på politikerna att agera. Regeringen har svarat med två skattesänkningar på bränsle.
Hassler: Utöver pandemiåret har vi nu det största statliga underskottet på 30 år
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Danske Per: ”Jag är en dieselturist och kommer för att spara pengar” (21 juli)
tv+text · Sveriges Television
Ytterligare tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (13 maj)
www.regeringen.se
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KlimathotetSverige och klimatetJohn HasslerElisabeth SvantessonSocialdemokraternaModeraternaPolitikKlimat & miljöKlimatpolitik