IBM visar ny teknik för nästa chipgeneration

Det amerikanska teknikbolaget IBM har visat upp en ny teknik som kan göra det möjligt att fortsätta utvecklingen mot allt mindre chip. Det rapporterar New York Times.

IBM:s prototypchip beskrivs som världens första under 1 nanometer och ska enligt bolaget ha upp till 50 procent högre prestanda än dagens 2-nanometersteknik, som taiwanesiska TSMC nyligen börjat massproducera. Energiförbrukningen beskrivs också som betydligt lägre.

Principen bygger på en tredimensionell arkitektur där flera lager av transistorer staplas ovanpå varandra.

Chippet väntas tidigast kunna nå produktion inom fem år.