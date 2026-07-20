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Zlatan Ibrahimovic på ett tech-event i Stockholm 2026. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

Ibrahimovic om expertgiget: ”Första och sista gången”

Av Matilda Glaser
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Zlatan Ibrahimovic har synts frekvent i rutan under fotbolls-VM som expert i Fox Sports sändningar.

– Jag hoppas, Amerika, att ni njöt lika mycket som jag gjorde. Och det här är också mitt farväl från studion. Det här var första och sista gången för mig, sa fotbollslegendaren i eftersnacket till finalen, enligt Aftonbladet.

44-årige Ibrahimovic avslutade sin fotbollskarriär 2023.

Har jobbat som rådgivare åt sin sista klubb Milan sedan karriären tog slut
Aftonbladet
”Jag har pratat väldigt mycket den senaste halvannan månaden, så det här blir mina sista ord”
TT
Ibrahimovic i Fox Sports i natt: Därför ”dominerade” Spanien i mötet med Argentina
www.foxsports.com
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