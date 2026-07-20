Ibrahimovic om expertgiget: ”Första och sista gången”

Zlatan Ibrahimovic har synts frekvent i rutan under fotbolls-VM som expert i Fox Sports sändningar.

– Jag hoppas, Amerika, att ni njöt lika mycket som jag gjorde. Och det här är också mitt farväl från studion. Det här var första och sista gången för mig, sa fotbollslegendaren i eftersnacket till finalen, enligt Aftonbladet.

44-årige Ibrahimovic avslutade sin fotbollskarriär 2023.