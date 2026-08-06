Ica börjar sälja svenskodlad regnbåge

(Lars Pehrson / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Svenskodlad regnbåge börjar säljas i Ica-butiker i höst efter ett första avtal mellan kedjan och den finländska fiskodlaren Nordic Trout. Hittills har merparten av den svenskodlade fisken exporterats till Finland.

– Svensk marknad domineras oerhört av norsk lax. Nu kan vi ta en betydande del av marknaden, säger Nordic Trouts affärsdirektör Jussi Kosomaa till TT.

WWF är kritisk till satsningen och varnar bland annat för att fiskfodret innehåller vildfångad fisk samt för risken att odlad fisk rymmer.