Experter: Värmen kan ge högre matpriser i höst

Sommarens extremvärme i Europa riskerar att höja de svenska matpriserna i höst, säger experter till SvD.

Särskilt spannmålsskördarna påverkas av hettan och bränderna. Samtidigt driver Irankriget och det stängda Hormuzsundet upp oljepriset och orsakar brist på konstgödsel.

– Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter. Det kan i sin tur leda till att vissa livsmedel blir dyrare för konsumenterna i höst, säger Livsmedelsföretagens presschef Daniel Emilson.

Förra månaden uppgav Lantmännen att den kalla vinter som gått väntas ge en 20 procent mindre spannmålsskörd än i fjol i Sverige, vilket också kan driva upp priserna, enligt P4 Uppland.