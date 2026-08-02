Experter: Värmen kan ge högre matpriser i höst
Sommarens extremvärme i Europa riskerar att höja de svenska matpriserna i höst, säger experter till SvD.
Särskilt spannmålsskördarna påverkas av hettan och bränderna. Samtidigt driver Irankriget och det stängda Hormuzsundet upp oljepriset och orsakar brist på konstgödsel.
– Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter. Det kan i sin tur leda till att vissa livsmedel blir dyrare för konsumenterna i höst, säger Livsmedelsföretagens presschef Daniel Emilson.
Förra månaden uppgav Lantmännen att den kalla vinter som gått väntas ge en 20 procent mindre spannmålsskörd än i fjol i Sverige, vilket också kan driva upp priserna, enligt P4 Uppland.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen