Dålig spannmålsskörd i år – risk för prishöjningar
Den kalla vinter som gått har slagit hårt mot årets spannmålsskörd. Lantbrukaren Tina Rudolphson har för första gången fått så om höstvete, rapporterar P4 Uppland.
– Det är dubbla utgifter. Jag har sått två gånger och fått en skörd. Det är en stor kostnad, säger hon.
Lantmännen förväntar sig en 20 procent mindre skörd i år jämfört med fjolårets, vilket kan ge prisökningar för konsumenterna.
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