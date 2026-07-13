Dålig spannmålsskörd i år – risk för prishöjningar

Den kalla vinter som gått har slagit hårt mot årets spannmålsskörd. Lantbrukaren Tina Rudolphson har för första gången fått så om höstvete, rapporterar P4 Uppland.

– Det är dubbla utgifter. Jag har sått två gånger och fått en skörd. Det är en stor kostnad, säger hon.

Lantmännen förväntar sig en 20 procent mindre skörd i år jämfört med fjolårets, vilket kan ge prisökningar för konsumenterna.