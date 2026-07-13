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Veteodling. Illustrationsbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Matpriserna

Dålig spannmålsskörd i år – risk för prishöjningar

Av Joel Malmén
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Den kalla vinter som gått har slagit hårt mot årets spannmålsskörd. Lantbrukaren Tina Rudolphson har för första gången fått så om höstvete, rapporterar P4 Uppland.

– Det är dubbla utgifter. Jag har sått två gånger och fått en skörd. Det är en stor kostnad, säger hon.

Lantmännen förväntar sig en 20 procent mindre skörd i år jämfört med fjolårets, vilket kan ge prisökningar för konsumenterna.

Rudolphson: Förstår att konsumenterna inte gillar det
radio+text · Sveriges Radio
I Halland och Småland finns mer optimistiska lantbrukare
www.atl.nu
I fjol var skörden den största på över 40 år (2025)
www.scb.se
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