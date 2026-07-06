Regeringen vill se över momsen på livsmedel
Regeringen vill se över hur olika livsmedel kan beskattas med olika momssatser. Det framgår av ett pressmeddelande.
– Vi vill undersöka hur momsen på livsmedel kan differentieras för att hålla nere kostnaderna för hushållens inköp av särskilt nödvändiga matvaror, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i pressmeddelandet.
Regeringen tillsätter nu en utredning som ska:
- Avgränsa och definiera olika kategorier av livsmedel.
- Föreslå hur en differentierad moms kan utformas.
- Analysera de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna.
- Undersöka principen om skatteneutralitet.
Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast 22 december i år.
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