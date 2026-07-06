Regeringen vill se över momsen på livsmedel

En man bär hem livsmedel i två matkassar. Arkivbild.

Regeringen vill se över hur olika livsmedel kan beskattas med olika momssatser. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi vill undersöka hur momsen på livsmedel kan differentieras för att hålla nere kostnaderna för hushållens inköp av särskilt nödvändiga matvaror, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i pressmeddelandet.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska:

Avgränsa och definiera olika kategorier av livsmedel.

Föreslå hur en differentierad moms kan utformas.

Analysera de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna.

Undersöka principen om skatteneutralitet.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast 22 december i år.